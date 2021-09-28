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28 вересня 2021, 19:35 14

ЦВК зареєструвала ще двох кандидатів у нардепи на довиборах у Раду

28 вересня 2021, 19:35 14
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Фото з відкритих джерел
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Центральна виборча комісія зареєструвала ще двох кандидатів у народні депутати України на проміжних виборах народних депутатів України 31 жовтня 2021 року

Про це повідомили в пресслужбі Секретаріату Комісії, передає RegioNews.

Зокрема, зареєстрували ОВО № 184 (Херсонська область) — Ганну Живцову від політичної партії "Партія Антона Яценка”; в ОВО № 197 (Черкаська область) — Тетяну Радченко (самовисування).

Раніше Комісія вже зареєструвала 30 кандидатів у народні депутати України: в ОВО № 184 — Катерину Одарченко, Андрія Помазана, Ігоря Токовенка, Олега Баркаренка, Геннадія Лагуту, Сергія Матвійчука, Тетяну Лазареву, Володимира Бериславського, Ігоря Йосипенка, Михайла Мельника, Максима Негрова, Сергія Козиря; в ОВО № 197 — Андрія Іллєнка, Богдана Панкевича, Антона Подчапка, Сергія Василюка, Віталія Войцехівського (1967 р.н.), Наталію Степушенко, Олену Козачук, Вячеслава Резнікова, Леоніда Даценка, Григорія Козьму, Романа Сущенка, Руслана Алексіюка, Романа Коніжая, Петра Кур’ята, Дмитра Кухарчука, Андрія Лобунця, Віталія Войцехівського (1972 р.н.), Владислава Голуба, — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, 20 вересня "Слуга народу" офіційно висунула очільника Херсонської ОДА кандидатом у депутати.

Раніше, 18 вересня кандидатом по округу в Черкасах висунули ветерана, який перебуває в СІЗО.

17 вересня ЦВК зареєструвала колишнього політв'язня Сущенка кандидатом в нардепи.

Нагадаємо, 1 вересня у двох областях України стартував виборчий процес проміжних виборів народних депутатів України.

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ЦВК вибори округ №184 округ №197 Черкаська область Херсонська область Кандидат

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