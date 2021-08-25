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25 серпня 2021, 11:59 3

Юрій Вілкул став в.о. мера Кривого Рогу

25 серпня 2021, 11:59 3
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Фото з відкритих джерел
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Виконуючим обов'язки мера Кривого Рогу і секретарем міськради став колишній міський голова Юрій Вілкул

Про це пише RegioNews з посиланням на "Перший Криворізький".

Зазначається, що його обрали шляхом таємного голосування. "За" призначення Вілкула проголосували 32 депутати міської ради. Участь у голосуванні взяли 33 особи.

Наголошується, що депутати від "Слуги народу" не брали участі в голосуванні, вони пішли із залу засідання після відмови Олександра Котляра від посади секретаря міськради. Також не голосували депутати від партії "Сила людей". Участь у таємному голосуванні брали "Блок Вілкула. Українська перспектива" та "Опозиційна платформа - За життя".

Раніше Вілкул двічі обирався мером Кривого Рогу, а в листопаді 2020 року він відмовився від участі у другому турі виборів, посилаючись на стан здоров'я. Зараз йому 71 рік, у листопаді виповниться 72.

Нагадаємо, що 25 серпня секретар міськради Кривого Рогу, представник "Слуги народу" Олександр Котляр подав у відставку. Його прохання задовольнили.

Як відомо, 15 серпня місцеві Telegram-канали повідомили про вбивство мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Згодом в МВС підтвердили смерть Павлова

Його знайшли біля входу на веранду в будинку в селі Вільне Криворізького району із вогнепальним пораненням. У мережі оприлюднили також фото з місця події.

У МВС повідомили, що за фактом події відкрили кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство.

Зазначимо, що Павлов переміг на виборах мера Кривого Рогу в грудні 2020 року. Він був кандидатом від ОПЗЖ.

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