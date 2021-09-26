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26 вересня 2021, 13:11 1859

Шуфрич придбав 60% "Першого незалежного"

26 вересня 2021, 13:11 1859
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Фото з відкритих джерел
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Нардеп від ОПЗЖ й голова парламентського комітету з питань свободи слова Нестор Шуфрич став власником 60% акцій телеканалу "Перший незалежний", створеного експрацівниками так званих "каналів Медведчука", які потрапили під санкції й зупинили мовлення

Про це повідомляє пресслужба народного депутата, передає RegioNews.

Шуфрич зазначив, що таким вчинком він хоче "підтримати журналістський колектив у його прагненні говорити правду, якою б вона не була", і додав, що усвідомлює ризики, пов'язані з рішенням.

Також, за його словами, ідея придбання каналу належала працівникам ресурсу, нібито це вони зробили йому таку пропозицію.

Окрім того, Шуфрич підписав "угоду про своє невтручання в редакційну політику журналістського колективу" і сказав, що не має фінансових зав’язків з Росією.

Відразу хочу відзначити, що у мене немає ніяких фінансових інтересів з Російською Федерацією, зробити з мене терориста буде неможливо! – повідомив Шуфрич.

Як повідомлялося, 26 лютого в Україні розпочав мовлення новий канал із "медіахолдингу Медведчука”. Львівський телеканал "Перший незалежний" купив представник медіагрупи нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака.

Уже за годину новий телеканал Медведчука відключили від мовлення на супутнику, тепер його можна дивитися лише в інтернеті.

Стало відомо, що СБУ вбачає у роботі "Першого незалежного" загрозу інформбезпеці України.

Тим часом у Львові депутата, який продав "Перший Незалежний" групі Медведчука, позбавили мандата та виключили з партії.

нардеп купівля телеканал Віктор Медведчук Нестор Шуфрич

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