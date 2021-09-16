Нацрада призначила вже п'яту перевірку телеканалу "Інтер"

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Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила ПрАТ "Телеканал "Інтер" п’яту за рік перевірку через показ фільмів за участю осіб, які створюють загрозу національній безпеці

Про це повідомляє пресслужба регулятора, передає RegioNews.

Як наголосили у Нацраді, в ефірі телеканалу "Інтер" із 31 серпня по 12 вересня було зафіксовано 9 фільмів, які порушують вимогу Закону "Про телебачення і радіомовлення" щодо заборони транслювати аудіовізуальні твори, у тому числі фільми, серед учасників яких є особа, внесена до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці.

Йдеться про стрічки "Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона: Собака Баскервілів" за участю Микити Михалкова; "Взяти живим" за участі Йосипа Кобзона; "Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона: Двадцяте століття починається" і "Пригоди Шерлока Холмса і доктора Ватсона" за участю Бориса Клюєва; "Д’Артаньян і три мушкетери" за участю Михайла Боярського, Ірини Алфьорової, Аліси Фрейндліх, Олега Табакова і Бориса Клюєва; "Офіцери" за участю Василя Ланового; "Неймовірні пригоди італійців у Росії" за участю Валентини Тализіної; "Гостя з майбутнього" за участю Наталії Варлей, Валентини Тализіної і Бориса Щербакова; "Завтра була війна" за участю Віри Алентової.

Зважаючи на виявлені моніторингом Національної ради факти, регулятор призначив ПрАТ "Телеканал "Інтер" позапланову безвиїзну перевірку. Вона буде проведена в період із 4 по 18 жовтня. Компанія має надати Нацраді до 5 жовтня визначений перелік документів для проведення перевірки.

Як повідомлялося, сьогодні мовний омбудсмен закликав запровадити санкції РНБО проти найбільших українських телеканалів.