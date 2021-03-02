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02 березня 2021, 17:01 1390

СБУ вбачає у роботі "Першого незалежного" загрозу інформбезпеці України

02 березня 2021, 17:01 1390
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Національна рада з питань телебачення і радіомовлення не просила провайдерів вимикати мовлення цього телеканалу
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення не просила провайдерів вимикати мовлення цього телеканалу
Фото: із відкритих джерел
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Члени Нацради з питань телебачення і радіомовлення отримали від Служби безпеки України листи про можливі загрози інформаційній безпеці через початок мовлення телеканалу "Перший незалежний".

Про це виданню "Детектор медіа" розповів перший заступник голови Нацради Валентин Коваль, передає RegioNews.

Він стверджує, що Нацрада не давала вказівок щодо припинення мовлення каналу, який запустили колишні співробітники підсанкційних каналів із орбіти впливу нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Зазвичай Нацраду не повідомляють про зміни в ефірі, якщо вони відбуваються в межах програмної концепції. У "Першого незалежного" була інформаційна концепція. Тому, купивши канал, нас мали лише упродовж тридцяти днів повідомити про зміни у структурі власності”, - сказав він.

Валентин Коваль додав, що Нацрада отримала лист від Служби безпеки України про можливі загрози інформаційній безпеці держави у зв’язку із початком мовлення телеканалу "Перший незалежний”.

Наскільки мені відомо, цей лист був скерований усім службам та представникам Нацради", - додав він.

Коваль зазначив, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення не зверталася до провайдерів та не просила вимикати мовлення цього телеканалу.

Нагадаємо, 26 лютого в Україні розпочав мовлення новий канал із "медіахолдингу Медведчука”.

Через годину після запуску новий телеканал Медведчука відключили від мовлення на супутнику.

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