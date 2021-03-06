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06 березня 2021, 17:54 7

У Львові депутата, який продав "Перший Незалежний" групі Медведчука, позбавили мандати та виключили з партії

06 березня 2021, 17:54 7
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Це рішення підтримали більшістю голосів
Це рішення підтримали більшістю голосів
Фото з відкритих джерел
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Львівська районна рада проголосувала за дострокове припинення повноважень депутата від ВО "Свобода" Романа Любицького, який продав канал "Перший незалежний" групі Віктора Медведчука.

Про це зазначається в повідомленні Львівської міської організації "Свобода", пише RegioNews.

Голосування за дострокове припинення депутатських повноважень Романа Любицкого відбулося 5 березня. Це рішення підтримали більшістю голосів.

Після рішення про виключення з партії Любицький не має права обіймати нову посаду. В міському осередку "Свободи" повідомили, що в районній раді Любицького замінить Володимир Харчук.

Повноваження депутата Львівської районної ради від ВО "Свобода" достроково припин. На пленарному засіданні в...

Posted by Львівська міська організація ВО "Свобода" on Friday, March 5, 2021

Роман Любицький до недавнього часу був гендиректором львівського телеканалу НТА (після скандалу його відсторонили від посади), він також є керівником сайту і радіо Вголос.

Нагадаємо, 24 лютого Любицький продав інший свій телеканал Перший Незалежний (львівський регіональний телеканал) співробітникам медіахолдингу Тараса Козака.

Також в ОПЗЖ анонсували запуск ще одного телеканалу "медіахолдингу Медведчука".

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