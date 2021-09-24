У "Слузі народу" кажуть, що Рада не голосуватиме знову за закон про олігархів

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Верховна Рада не буде переголосовувати закон про олігархів

Як пише RegioNews, про це в коментарі "РБК-Україна" повідомив представник президента в КСУ, глава робочої групи щодо законопроєкту про олігархів Федір Веніславський.

За його словами, протиріччя в законопроєкті вийшли через те, що в редакції до другого читання врахували три взаємовиключні поправки — під номерами 396, 398, 406. Вони стосуються того, хто має визначати орган, який визначатиме олігархів.

"Нам потрібно лише, застосувавши статтю 131 регламенту, переголосувати одну статтю закону, де опинилися суперечливі поправки, в тій редакції, яку запропонував комітет", — пояснив Веніславський.

Він підкреслив, що профільний комітет відхилив поправку 398 спікера Дмитра Разумкова про створення спеціальної комісії при НАЗК, яка має вести реєстр олігархів.

"Була допущена технічна помилка секретаріатом комітету. Комітет цю поправку відхилив. Але в результаті людського фактора співробітники секретаріату внесли її як враховану. Саме через це вийшли протиріччя", — додав Веніславський.

Нагадаємо, 23 вересня Рада підтримала законопроєкт про олігархів. Закон передбачає, що рішення про визнання особи олігархом прийматиметься Радою національної безпеки і оборони України на підставі подання Кабінету міністрів України, члена РНБО, Національного банку України, Служби безпеки України або Антимонопольного комітету України.

Пізніше лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що закон про олігархів запрацює через пів року.

Також повідомлялося, що українським бізнесменам, яких планують занести до так званого реєстру олігархів, дадуть "пільговий період", протягом якого у них буде можливість добровільно позбутися критеріїв олігарха.

24 вересня стало відомо, що закон про олігархів потребує виправлення. Через це за документ будуть голосувати знову.

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