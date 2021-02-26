12:07  26 лютого
На Закарпатті розгорнули ще 200 ліжок, в області рекорд смертності від CОVID-19
11:51  26 лютого
Президент підписав указ про заходи щодо деокупації та реінтеграції Криму
18:24  26 лютого
Загострення на Донбасі: поранені та травмовані десять українських військових
UA | RU
UA | RU
26 лютого 2021, 18:52 1051

В Україні розпочав мовлення новий канал із "медіахолдингу Медведчука”

26 лютого 2021, 18:52 1051
Читайте также на русском языке
Львівський телеканал "Перший незалежний" купив представник медіагрупи нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака
Львівський телеканал "Перший незалежний" купив представник медіагрупи нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака
Фото: скріншот відео
Читайте также
на русском языке

Сьогодні, 26 лютого близько 18:00 почав мовлення телеканал “Перший Незалежний” із журналістами раніше заблокованих каналів ZIK, NewsOne та “112 Україна”.

Про це стало відомо із трансляції на YouTube, також повідомляє Страна.UA, передає RegioNews.

Обличчями "Першого Незалежного" стали журналісти Василь Апасов, Діана Панченко, В'ячеслав Піховшек і Павло Кужеєв.

Вони заявляють, що створили новий канал, щоб "українці могли знати правду про те, що відбувається в Україні”.

Як повідомляє видання detector.media, директор декількох компаній із медіагрупи Тараса Козака Павло Єгоричев став керівником ТОВ "Тайм Медіа" і львівського каналу "Перший незалежний". 26 лютого в ТОВ "Тайм Медіа" змінився керівник, замість "свободівця” Романа Любицького ним став Павло Єгоричев.

За інформацією Telegram-каналу PavlovskyNEWS, ефір телеканалу "Перший незалежний" стартував із заяви ведучих про те, що новий канал стане головним інформаційним в країні.

При цьому журналісти не сумніваються, що влада і далі буде продовжувати намагатися їх блокувати, але вся відповідальність тепер лежить на працівниках каналу, так як вони є його співзасновниками”, - йдеться в повідомленні.

Наразі телеканал "Перший незалежний" веде трансляцію у кабельних мережах провайдерів "Воля", "Тріолан" і т.д. Інтернет-трансляція доступна на сайті pnk.tv.

Нагадаємо, 2 лютого своїм указом президент Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

Сам Зеленський пояснив, що телеканали з "пулу Медведчука" фінансуються країною-агресором і підривають "євроатлантичний курс".

5 лютого Україна направила до YouTube звернення щодо блокування каналів "112”, NewsOne та ZIK.

8 лютого журналісти каналів Медведчука влаштували акцію протесту, вони позаклеювали собі роти.

телеканал Перший незалежний ОПЗЖ Віктор Медведчук санкції мовлення

За невиконання рішень РНБО будуть карати, Зеленський підписав указ
26 лютого 2021, 17:25
Івано-Франківська міськрада просить владу заборонити "Партію Шарія" та ОПЗЖ
26 лютого 2021, 16:33
В Україні можуть ввести санкції проти оточення Лукашенка: що відомо
26 лютого 2021, 15:01
Всі новини »
 
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Кому належать автовокзали у регіонах України
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Буряк знову в "теплій ванні": як мер Запоріжжя обіграв ОПЗЖ
Камінь у тихе болото: як у Луцьку "За майбутнє" отримала владу, а потім мало не вляпалася у міжнародний скандал
Всі публікації »
Віталій Бала
Володимир Горбач
Кирило Сазонов
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua