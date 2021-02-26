В Україні розпочав мовлення новий канал із "медіахолдингу Медведчука”

Львівський телеканал "Перший незалежний" купив представник медіагрупи нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака

Львівський телеканал "Перший незалежний" купив представник медіагрупи нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака

Фото: скріншот відео

Сьогодні, 26 лютого близько 18:00 почав мовлення телеканал “Перший Незалежний” із журналістами раніше заблокованих каналів ZIK, NewsOne та “112 Україна”.

Про це стало відомо із трансляції на YouTube, також повідомляє Страна.UA, передає RegioNews.

Обличчями "Першого Незалежного" стали журналісти Василь Апасов, Діана Панченко, В'ячеслав Піховшек і Павло Кужеєв.

Вони заявляють, що створили новий канал, щоб "українці могли знати правду про те, що відбувається в Україні”.

Як повідомляє видання detector.media, директор декількох компаній із медіагрупи Тараса Козака Павло Єгоричев став керівником ТОВ "Тайм Медіа" і львівського каналу "Перший незалежний". 26 лютого в ТОВ "Тайм Медіа" змінився керівник, замість "свободівця” Романа Любицького ним став Павло Єгоричев.

За інформацією Telegram-каналу PavlovskyNEWS, ефір телеканалу "Перший незалежний" стартував із заяви ведучих про те, що новий канал стане головним інформаційним в країні.

При цьому журналісти не сумніваються, що влада і далі буде продовжувати намагатися їх блокувати, але вся відповідальність тепер лежить на працівниках каналу, так як вони є його співзасновниками”, - йдеться в повідомленні.

Наразі телеканал "Перший незалежний" веде трансляцію у кабельних мережах провайдерів "Воля", "Тріолан" і т.д. Інтернет-трансляція доступна на сайті pnk.tv.

Нагадаємо, 2 лютого своїм указом президент Зеленський ввів персональні санкції проти соратника Медведчука і його телеканалів.

Сам Зеленський пояснив, що телеканали з "пулу Медведчука" фінансуються країною-агресором і підривають "євроатлантичний курс".

5 лютого Україна направила до YouTube звернення щодо блокування каналів "112”, NewsOne та ZIK.

8 лютого журналісти каналів Медведчука влаштували акцію протесту, вони позаклеювали собі роти.