Новий телеканал Медведчука відключили від мовлення на супутнику - джерело

Тепер його можна дивитися лише в інтернеті

Тепер його можна дивитися лише в інтернеті

Фото: скріншот відео

Телеканал із медіахолдингу нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака "Перший незалежний" відключили від мовлення по супутниковому телебаченні, для цього влада застосовує адмінресурс.

Про це повідомляють джерела RegioNews в Офісі президента.

За інформацією джерел, крім припинення супутникового мовлення, Офіс президента у всіх регіонах застосовує адміністративний ресурс для відключення телеканалу "Перший незалежний" від кабельних мереж.

Такі дії спрямовані на те, щоб новий телеканал по з’явився і не почав мовлення ніде, крім Інтернету.

Також "Перший незалежний" вже недоступний в мережах провайдерів "Ланет" та Oll.tv.

Нагадаємо, сьогодні, 26 лютого близько 18:00 почав мовлення телеканал "Перший Незалежний” із журналістами раніше заблокованих каналів ZIK, NewsOne та "112 Україна”.