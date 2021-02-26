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26 лютого 2021, 19:29 566

Новий телеканал Медведчука відключили від мовлення на супутнику - джерело

26 лютого 2021, 19:29 566
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Тепер його можна дивитися лише в інтернеті
Тепер його можна дивитися лише в інтернеті
Фото: скріншот відео
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Телеканал із медіахолдингу нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака "Перший незалежний" відключили від мовлення по супутниковому телебаченні, для цього влада застосовує адмінресурс.

Про це повідомляють джерела RegioNews в Офісі президента.

За інформацією джерел, крім припинення супутникового мовлення, Офіс президента у всіх регіонах застосовує адміністративний ресурс для відключення телеканалу "Перший незалежний" від кабельних мереж.

Такі дії спрямовані на те, щоб новий телеканал по з’явився і не почав мовлення ніде, крім Інтернету.

Також "Перший незалежний" вже недоступний в мережах провайдерів "Ланет" та Oll.tv.

Нагадаємо, сьогодні, 26 лютого близько 18:00 почав мовлення телеканал "Перший Незалежний” із журналістами раніше заблокованих каналів ZIK, NewsOne та "112 Україна”.

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