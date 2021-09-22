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22 вересня 2021, 20:09 101

ОАСК взявся за справу щодо анулювання ліцензії телеканалу "Наш"

22 вересня 2021, 20:09 101
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з відкритих джерел
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Окружний адміністративний суд міста Києва, відкрив провадження в адміністративній справі щодо анулювання ліцензії на мовлення для телеканалу "Наш"

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу суду

Зазначається, що розгляд справи здійснюватиметься за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення сторін.

Нагадаємо, Національна рада з питань телебачення та радіомовлення звернулась до суду з позовом на підставі рішення про результати позапланової безвиїзної перевірки у якому, зокрема, йдеться про визнання наявності розпалювання національної, расової та релігійної ворожнечі та ненависті у висловлюваннях, що були поширені в ефірі ТОВ "Наш 365".

29 липня Нацрада оголосила попередження трьом телеканалам. Підставою для рішення Нацради про попередження трьом телеканалам стали відсутність мовлення та недотримання програмних концепцій мовлення і неналежне інформування про кожну індивідуальну програму.

Нацрада ліцензія телеканал анулювання оаск

 
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