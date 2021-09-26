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26 сентября 2021, 13:11 146

Шуфрич приобрел 60% "Первого независимого"

26 сентября 2021, 13:11 146
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Фото из открытых источников
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Нардеп от ОПЗЖ и председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич стал владельцем 60% акций телеканала "Первый независимый", созданного экс-сотрудниками так называемых "каналов Медведчука", которые попали под санкции и остановили вещание

Об этом сообщает пресс-служба народного депутата, передает RegioNews.

Шуфрич отметил, что таким поступком он хочет "поддержать журналистский коллектив в его стремлении говорить правду, какой бы она не была", и добавил, что осознает риски, связанные с решением.

Также, по его словам, идея приобретения канала принадлежала работникам ресурса, якобы это они сделали ему такое предложение.

Кроме того, Шуфрич подписал "соглашение о своем невмешательстве в редакционную политику журналистского коллектива" и сказал, что не имеет финансовых связей с Россией.

Сразу хочу отметить, что у меня нет никаких финансовых интересов с Российской Федерацией, сделать из меня террориста будет невозможно! – сообщил Шуфрич.

Как сообщалось, 26 февраля в Украине начал вещание новый канал с "медиахолдинга Медведчука”. Львовский телеканал "Первый независимый" купил представитель медиагруппы нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.

Уже через час новый телеканал Медведчука отключили от вещания на спутнике теперь его можно смотреть только в интернете.

Стало известно, что СБУ видит в работе "Первого независимого" угрозу информбезопасности Украины.

Между тем во Львове депутата, продавшего "Первый независимый" группе Медведчука, лишили мандата и исключили из партии.

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