Шуфрич приобрел 60% "Первого независимого"
Нардеп от ОПЗЖ и председатель парламентского комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич стал владельцем 60% акций телеканала "Первый независимый", созданного экс-сотрудниками так называемых "каналов Медведчука", которые попали под санкции и остановили вещание
Об этом сообщает пресс-служба народного депутата, передает RegioNews.
Шуфрич отметил, что таким поступком он хочет "поддержать журналистский коллектив в его стремлении говорить правду, какой бы она не была", и добавил, что осознает риски, связанные с решением.
Также, по его словам, идея приобретения канала принадлежала работникам ресурса, якобы это они сделали ему такое предложение.
Кроме того, Шуфрич подписал "соглашение о своем невмешательстве в редакционную политику журналистского коллектива" и сказал, что не имеет финансовых связей с Россией.
Сразу хочу отметить, что у меня нет никаких финансовых интересов с Российской Федерацией, сделать из меня террориста будет невозможно! – сообщил Шуфрич.
Как сообщалось, 26 февраля в Украине начал вещание новый канал с "медиахолдинга Медведчука”. Львовский телеканал "Первый независимый" купил представитель медиагруппы нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.
Уже через час новый телеканал Медведчука отключили от вещания на спутнике теперь его можно смотреть только в интернете.
Стало известно, что СБУ видит в работе "Первого независимого" угрозу информбезопасности Украины.
Между тем во Львове депутата, продавшего "Первый независимый" группе Медведчука, лишили мандата и исключили из партии.