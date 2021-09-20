На довибори в Раду по двох округах зареєстровано вже 27 кандидатів

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Центральна виборча комісія зареєструвала ще дев’ятьох кандидатів у народні депутати на проміжних виборах до Верховної Ради в одномандатних виборчих округах № 184 (Херсонська область) та №197 (Черкаська область) 31 жовтня

Це рішення ухвалено на засіданні ЦВК у понеділок, передає RegioNews.

Як зазначив член ЦВК Сергій Постівий, до комісії надійшли заяви разом з іншими необхідними документами від Молодіжної партії України, Європейської партії України, Партії місцевого самоврядування, а також партій "Європейська солідарність”, "Справжня Україна”, "Рівне разом”, "Національний корпус” щодо реєстрації висунутих ними осіб кандидатами у народні депутати на проміжних виборах до парламенту.

ЦВК розглянула документи і прийняла рішення зареєструвати кандидатами в народні депутати на проміжних виборах в ОВО № 184 від "Європейської солідарності” Ігоря Йосипенка, від Партії місцевого самоврядування - Михайла Мельника, від Європейської партії України - Максима Негрова, а також самовисуванця Володимира Бериславського.

Кандидатами в народні депутати на виборах в ОВО № 197 зареєстровано від партії "Рівне разом” Руслана Олексіюка, від Молодіжної партії України — Романа Коніжая, від "Справжньої України” - Петра Кур’ята, від Національного корпусу — Дмитра Кухарчука, від Європейської партії України - Андрія Лобунця.

Як повідомлялося 18 вересня, кандидатом по округу в Черкасах висунули ветерана, який перебуває в СІЗО - ветерана полку "Азов" та керівника Черкаського Нацкорпусу Дмитра Кухарчука.

Також 17 вересня ЦВК зареєструвала колишнього політв'язня Сущенка кандидатом в нардепи.

Нагадаємо, 1 вересня у двох областях України стартував виборчий процес проміжних виборів народних депутатів України в одномандатному виборчому окрузі № 184 (Херсонська область).

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