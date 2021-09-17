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17 вересня 2021, 16:55 12

ЦВК зареєструвала колишнього політв'язня Сущенка кандидатом в нардепи

17 вересня 2021, 16:55 12
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з відкритих джерел
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Центральна виборча комісія зареєструвала колишнього політв’язня Романа Сущенка кандидатом у народні депутати в окрузі №197(Черкаська область) на проміжних виборах

Як передає RegioNews, відповідне рішення було ухвалене на сьогоднішньому засіданні комісії.

Крім цього, комісія дозволила брати участь у виборах на Черкащині Леоніду Даценку, що балотуєтсья як самовисуванець та представнику блоку Едуарда Гурвіца Григорію Козьмі.

Нагадаємо, що проміжні вибори народних депутатів в округах №197(Черкащина) та 184(Херсонщина) заплановані на 31 жовтня. Проміжні вибори у двох округах відбуваються, оскільки обрані у 2019 році перейшли на іншу роботу. Зокрема, Ігоря Колихаєва обрали мером Херсона, а Олександр Скічко очолив Черкаську облдержадміністрацію

вибори депутат Черкаська область Херсонська область ЦВК

 
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