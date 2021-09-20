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20 сентября 2021, 18:22 6

На довыборы в Раду по двум округам зарегистрировано уже 27 кандидатов

20 сентября 2021, 18:22 6
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Фото из открытых источников
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Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще девятерых кандидатов в народные депутаты на промежуточных выборах в Верховную Раду в одномандатных избирательных округах № 184 (Херсонская область) и №197 (Черкасская область) 31 октября

Это решение принято на заседании ЦИК в понедельник, передает RegioNews.

Как отметил член ЦИК Сергей Постивый, в комиссию поступили заявления вместе с другими необходимыми документами от Молодежной партии Украины, Европейской партии Украины, Партии местного самоуправления, а также партий "Европейская солидарность”, "Настоящая Украина”, "Ровно вместе”, "Национальный корпус” по регистрации выдвинутых ими лиц кандидатами в народные депутаты на промежуточных выборах в парламент.

ЦИК рассмотрела документы и приняла решение зарегистрировать кандидатами в народные депутаты на промежуточных выборах в ОИО № 184 от "Европейской солидарности” Игоря Йосипенка, от Партии местного самоуправления - Михаила Мельника, от Европейской партии Украины - Максима Негрова, а также самовыдвиженца Владимира Бериславского.

Кандидатами в народные депутаты на выборах в ОИО № 197 зарегистрировано от партии "Ровно вместе” Руслана Олексиюка, от Молодежной партии Украины — Романа Конижая, от "Настоящей Украины” - Петра Курьята, от Национального корпуса - Дмитрия Кухарчука, от Европейской партии Украины - Андрея Лобунца.

Как сообщалось 18 сентября, кандидатом по округу в Черкассах выдвинули ветерана, находящегося в СИЗО - ветерана полка "Азов" и руководителя Черкасского Нацкорпуса Дмитрия Кухарчука.

Также 17 сентября ЦИК зарегистрировал бывшего политзаключенного Сущенко кандидатом в нардепы.

Кроме этого, известно, что кандидатом в нардепы на округе №184 от "Слуги народа" могут выдвинуть главу Херсонской ОГА Козыря.

Напомним, 1 сентября в двух областях Украины стартовал избирательный процесс промежуточных выборов народных депутатов Украины в одномандатном избирательном округе № 184 (Херсонская область).

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выборы Черкасская область ЦИК Херсонская область округ №197 округ №184

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