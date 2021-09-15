ОПОРА зафіксувала перші порушення на виборах на Херсонщині

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Про це у програмі Українського радіо. Херсон розповів координатор спостереження ОПОРИ за виборами в Херсонській області Євген Гладкий, передає RegioNews з посиланням на Суспільне.Херсон.

Ми фіксували порушення зареєстрованих кандидатів. Це стосується того, що на зовнішній рекламі двох кандидатів не було надруковано вихідних даних (хто надрукував, скільки надрукували, яка відповідальна особа). Ми звернулися до поліції, поліція розглядає кожну справу. Якщо визнає винними, то скоріш за все рекламні агенції отримають адміністративний протокол і будуть сплачувати штраф, - розповів Гладкий.

Спостерігала ОПОРА і активність певних кандидатів на виборчому окрузі.

Оцінювали їх як потенційних кандидатів. Бо до того моменту, як вони зареєструються, ми не вважаємо, що вони є кандидати і до них можна застосувати виборче право. Бачили, що певні кандидати проводили якісь активності. Сказати, що це було порушення, ми не можемо. По суті Закон починає діяти з 1 вересня. До 1 вересня ми можемо говорити, що це не порушення закону, а порушення демократичних виборчих стандартів. Тобто рівності і можливості всіх кандидатів. В кого більше ресурсів, той почав раніше, - каже регіональний координатор.

За його словами, наразі на окрузі зареєстровано 6 кандидатів у народні депутати.

Побували представники ОПОРИ і на першому засіданні окружної виборчої комісії. Вона зібралася не повним складом і не у тому приміщенні, яке прописане на сайті ЦВК.

10 вересня ЦВК створила окружну виборчу комісію і в понеділок 13 вересня вони зібралися і провели своє перше засідання. Були присутні 12 членів комісії із 18. Це правомочно, вони зібралися і діють відповідно до діючого законодавства. Єдине що вони зібралися не в тому приміщенні. Голова комісії аргументує тим, що це набагато зручніше і є певні безпекові питання, - каже регіональний координатор ОПОРИ.

Як повідомлялося, у двох областях України стартував виборчий процес: в одномандатних виборчих округах № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область).

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