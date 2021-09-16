Кандидатом у нардепи на окрузі №184 від "Слуги народу" можуть висунути голову Херсонської ОДА Козиря

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Кандидатом у народні депутати від партії "Слуга народу" в 184-му виборчому окрузі (Херсонська область) може стати Сергій Козир

Про це повідомила спікерка однойменної фракції у Верховній Раді Юлія Палійчук, передає RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У понеділок, 20 вересня, о 18:00 в Києві відбудеться засідання політради партії "Слуга народу". В ході засідання плануємо розглянути питання про висунення голови Херсонської обласної державної адміністрації Сергія Козиря кандидатом у 184-му одномандатному виборчому округу від "Слуги народу" на проміжних виборах до Верховної Ради України, - сказала Палійчук.

Вона також повідомила, що після закінчення засідання політради, орієнтовно о 19:00, розпочнеться засідання фракції "Слуга народу".

Як повідомлялося, сьогодні у "Слуг" визначилися з кандидатом у нардепи від 184-го округу на Херсонщині, але ім’я не назвали.

Нагадаємо, 1 вересня у двох областях України стартував виборчий процес, в тому числі процес проміжних виборів народних депутатів України в одномандатному виборчому окрузі № 184 (Херсонська область).

5 вересня ОПОРА зафіксувала перші порушення на виборах на Херсонщині.