ЦВК зареєструвала кандидатку в нардепи по округу №184 на Херсонщині

На засіданні 17 вересня Центральна виборча комісія зареєструвала ще одну претендентку на місце нардепа по одномандатному виборчому округу № 184. Двом відмовила

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію засідання на ютуб-каналі Центральної виборчої комісії.

Сьомою кандидаткою у нардепи по херсонському округу стала Тетяна Лазарєва. ЇЇ висунула політична партія "Миколаївці".

Також документи на реєстрацію подавали Сергій Шаповалов, якого висунула партія "Наш дім", і Сергій Уховський від "Соціалістичної України". Але зважаючи на те, що комісія виявила невідповідності у документах – відсутність декларацій та розмір внесеної застави, у реєстрації їм відмовили.

Тепер у списку кандидатів у народні депутати по округу № 184 семеро людей.

Як повідомлялося, кандидатом у нардепи на окрузі №184 від "Слуги народу" можуть висунути голову Херсонської ОДА Козиря.

Раніше ОПОРА зафіксувала перші порушення на виборах на Херсонщині.

Нагадаємо, 1 вересня у двох областях України стартував виборчий процес.

Читайте також: Від США до зустрічей в палатках. Хто боротиметься на Херсонщині по 184-му округу за вакантне парламентське місце.