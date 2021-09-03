Від США до зустрічей в палатках. Хто боротиметься на Херсонщині по 184-му округу за вакантне парламентське місце

На півночі Херсонської області офіційно розпочався виборчий процес на проміжних виборах до Верховної Ради в окрузі №184 - 31 жовтня Нова Каховка, Берислав, Горностаївка та інші населені пункти цього регіону обиратимуть собі нового мажоритарного представника у парламент

На півночі Херсонської області офіційно розпочався виборчий процес на проміжних виборах до Верховної Ради в окрузі №184 - 31 жовтня Нова Каховка, Берислав, Горностаївка та інші населені пункти цього регіону обиратимуть собі нового мажоритарного представника у парламент

Фото з відкритих джерел

Колишні нардепи і діти нардепів, заяви із Сполучених Штатів та зустрічі виборців із кандидатом, представники провідних партій Херсонщини та невідомий поки що кандидат від президентської "Слуги народу". RegioNews проаналізував ситуацію, яка склалася на 184-му окрузі з центром в Новій Каховці перед довиборами у Раду, призначеними на 31 жовтня.

Партія влади – не завжди пропуск у владу

Для початку – коротко про історію. Округ №184, як і усі інші в Україні, був створений внаслідок переформатування електоральної мапи України перед виборами-2012. Тоді, у часи махрової "регіоналізації" України, мажоритарку тут виграв представник саме Партії регіонів. Звали його Микола Дмитрук, це був класичний приклад локального бізнесмена, який пішов не просто у політику, а винятково у партію влади.

Вибори у 2012 році Дмитрук виграв у тоді ще самовисуванця Івана Вінника. Перемога та вийшла сумнівною – "регіонал" здобув депутатський мандат з перевагою у всього 0,02% (22 голоси!), опонент звинуватив його у фальсифікаціях, пішов до суду, але ВАСУ виніс рішення на користь Дмитрука. Втім, Вінник повернув своє за два роки, коли ситуація змінилася на протилежну. Уже Дмитрук, після втечі Януковича і краху Партії регіонів, позиціонувався як самовисуванець, а Вінник ішов від нової партії влади - БПП. На цей раз перемога Вінника була переконливою: 18,13% проти 12,93%.

У 2019-му Вінник знову став самовисуванцем, але це йому не допомогло. Чинний нардеп зайняв лише третє місце, набравши усього 10,64%. Представник нової партії влади - "Слуги народу" - Данило Репілевський обійшов його утричі, набравши 32,16% голосів виборців, однак не він тріумфував на окрузі. А відомий місцевий бізнесмен Ігор Колихаєв, який у 2015-му став депутатом облради від БПП, а за чотири роки пішов у Раду. І прийшов – із показником 44,53%. Це, до речі, був єдиний округ на Херсонщині, який не виграли представники партії Володимира Зеленського.

Втім, пробув депутатом Колихаєв недовго, оскільки уже наступного року переміг на мерських виборах, ставши міським головою Херсона. Саме складання ним мандату й спричинило новий електоральний процес.

Одних нема, а ті не з нами

Звісна річ, основними кандидатами на звільнене Колихаєвим місце вважалися його попередники. Які, до речі, не склали зброю та не забували про цю можливість повернутися до влади. Дмитрук, який після невеличкої перерви у політичній кар'єрі у 2020 році пройшов до Херсонської облради під прапорами "Нашого краю", був одним із головних претендентів на мандат. Втім, доля визначилася інакше – 21 серпня 2021-го Дмитрук несподівано помер. За чутками, у нього стався серцевий напад.

Інший колишній переможець 184-го округу - Іван Вінник - живий. Але зараз перебуває не в Україні, а аж у Сполучених Штатах. Та навіть попри це, він збирається взяти участь у виборах-2021. Законодавство йому це дозволяє, бо до США він подався не у еміграцію, а лише на навчання. Особливої активності Вінник поки що не проявляє, обмежившись тільки заявою про своє бажання і упевненістю, що ЦВК його обов'язково зареєструє.

"Срібний призер" останніх на сьогодні виборів, головний невдаха 2019 року (програти під вивіскою "Слуга народу" тоді було важче, ніж виграти) Данило Репілевський відійшов від політики - займається футболом. Його батько, депутат облради від ОПЗЖ Євген Репілевський, ще на початку 2020 року став президентом відродженої в степах Херсонщини сімферопольської "Таврії", а син при ньому працює віцепрезидентом. І, судячи з його сторінки у соцмережі, досить активно захопився цим заняттям. Тож навряд чи варто очікувати його серед учасників цього електорального забігу.

Влада – народу! Або опозиції

Доки одні думають, інші уже на повну працюють на території округа. Ще з червня розпочав обробляти електорат північної Херсонщини представник нещодавно створеної колишнім "свободівцем" Юрієм Левченком партії "Народовладдя" - Ігор Токовенко. Імідж, згідно із вивіскою, він обрав собі відповідний – борця за народ і проти олігархії. Токовенко активно гастролює округом, експлуатуючи завжди актуальну соціальну тему "бідних проти багатих". Причому кандидат обрав рідкісний в українських умовах шлях прямого контакту із виборцями, що, очевидно, має стати головним його козирем на довиборах.

Потенційними кандидатами від умовно проукраїнської опозиції вважали двох нардепів минулих скликань – Юрія Одарченка ("Батьківщина") та Сергія Хланя ("Європейська солідарність"). Проте очільник херсонської облорганізації "ЄС" поки не робив заяв про майбутнє балотування, хоча постійно критикує чинну партію влади, тож, імовірно, саме на цьому і будуватиме свою гіпотетичну виборчу кампанію.

Щодо Одарченка, то це прізвище уже фігурує на окрузі, але з іншим іменем. Ще у липні заявила про бажання брати участь у проміжних виборах на 184-му його донька Катерина Одарченко. Балотуватиметься вона від власної партії "Національна платформа", яку й очолює. Про намір стати нардепкою Одарченко заявила ще у липні, тоді ж почали з'являтися на окрузі та у пресі відповідні агітматеріали.

Регіональні важковаговики

На противагу молодій опозиції, імовірними фаворитами у боротьбі за депутатський мандат є представники місцевої влади. Ще у лютому, до складання Колихаєвим депутатських повноважень, ОПЗЖ висунула кандидатом на 184-й округ першого заступника голови Херсонської облради (і очільника обласної організації партії) Єгора Устинова. Той негайно в кращих бюрократичних традиціях відвідав кілька населених пунктів округу, окресливши турботу про населення.

ОПЗЖ в Бериславському районі (одному із двох, на території яких і знаходиться 184-й виборчий округ) має одну із найбільших фракцій у райраді, а у Каховському – просто найбільшу. Що є певним формальним показником популярності цієї політсили серед електорату півночі Херсонщини. Відтак може стати головним аргументом на користь Устинова.

Що важливо, у Каховській райраді фракція ОПЗЖ удвічі більша за локальну партію Ігоря Колихаєва "Нам тут жити". Важливо це тому, що "Нам тут жити" також висунула свого кандидата на колишній "колихаєвський" округ – ним став заступник голови Херсонської облради Геннадій Лагута. У нього два головних козирі у цій кампанії. По-перше, власні бізнесактиви на території округу, які будуть працювати на перемогу власника. По-друге, популярність лідера партії, який два роки тому упевнено виграв тут парламентську мажоритарку.

А що ж "Слуга народу"?

А нічого. Принаймні, поки що. Після провалу на окрузі в 2019-му партія влади на місцевих виборах наступного продемонструвала не той результат, на який очікувалося – серед лідерів, але жодної переваги, навіть близько схожої на парламентський тріумф, не спостерігалося. "Слуга народу" має двох мерів, причому один із них - Володимир Коваленко - виграв мерські вибори якраз у центрі 184-го, у Новій Каховці. Але він, судячи з усього, підтримає на виборах представника ОПЗЖ Устинова. Принаймні, на Масляну Устинов приїхав (з його слів, за запрошенням) саме до Нової Каховки, і спілкувався він із Коваленком досить приязно.

А більше серйозних кандидатур у "слуг " на півночі Херсонщини і немає. Мабуть, саме тому з початком виборчої кампанії у місцевій пресі з'явилися чутки про те, що партію влади на окрузі №184 представлятиме колишній керівник Державної архітектурно-будівельної інспекції Олексій Кудрявцев.

В "активі" Кудрявцева – підозра від Київської міської прокуратури за "пособництво у підробленні офіційного документу та використанні при призначенні на посаду", вчинені ним задля отримання посади керівника ДАБІ (слідство стверджувало, що Олексій Кудрявцев замовив собі фальшивий іноземний диплом про вищу освіту, який намагався легалізувати через Міносвіти). Його навіть оголошували в лютому у розшук, але він наступного ж дня сам прийшов до прокуратури. За персоною Кудрявцева начебто стоїть шведський бізнесмен Карл Стурен, який на Херсонщині займається вітровою енергетикою (в недавньому минулому - керівник відомої на всю країну компанії "Чумак"). Тож, можливо, шведський фінансовий вплив та зв'язки разом із вицвілою зеленою вивіскою дозволять перебити неприємний корупційний шлейф.