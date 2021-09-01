У двох областях України стартував виборчий процес - ЦВК

Фото: з відкритих джерел

Сьогодні, 1 вересня, розпочинається виборчий процес проміжних виборів народних депутатів України в одномандатних виборчих округах № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область)

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Центральної виборчої комісії.

За попередніми підрахунками, у цих виборах зможуть взяти участь понад 290 тисяч виборців (понад 160 тис. в ОВО № 184 та понад 130 тис. в ОВО № 197)", - йдеться у повідомленні ЦВК.

Голосування відбуватиметься на 188 виборчих дільницях на Херсонщині (185 - звичайні та 3 - спеціальні) та 141 виборчій дільниці на Черкащині (140 - звичайних, 1 - спеціальна).

Вибори заплановані на 31 жовтня у зв'язку з припиненням повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва (обраний мером Херсона) та Олександра Скічка (призначений главою Черкаської ОДА).

Раніше повідомлялось, що Центральна виборча комісія України оприлюднила офіційні постанови щодо проведення проміжних виборів народних депутатів в одномандатних виборчих округах №184 (Херсонська область) та №197 (Черкаська область).

9 квітня ЦВК назвала дату проміжних виборів нардепів на Черкащині й Херсонщині. Вибори відбудуться, оскільки там двоє мажоритарників достроково припинили повноваження.