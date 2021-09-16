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16 вересня 2021, 21:41 2

На Сумщині 26 вересня відбудуться повторні вибори Буринського міського голови

16 вересня 2021, 21:41 2
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Фото з відкритих джерел
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Повторні вибори міського голови в Бурині Сумської області призначили на 26 вересня через те, що  влітку 2021 року суд скасував реєстрацію мером Бурині Віктора Ладухи, який виграв вибори у 2020 році, але невчасно подав заяву про реєстрацію на посаду

Про це повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії, передає RegioNews.

За інформацією Суспільного, кандидатами на цю посаду зареєструвалися 4 самовисуванці.

Наразі Віктор Ладуха - один з кандидатів на цю посаду на повторних виборах. Йому 53 роки, з осені 2020 року він працював на посаді міського голови Бурині. Має вищу освіту, до 2010 року керував фермерськими господарствами. До 2014 року працював Слобідським сільським головою. У листопаді 2017 року обраний головою Буринської міської ради від партії "Батьківщина". На місцевих виборах 2020 року Ладуха здобув перемогу, отримавши 52 % голосів.

42-річний кандидат у мери Євген Базима працює першим заступником міського голови Бурині, має вищу освіту, живе у селі Слобода на Буринщині.

Ще один кандидат - Олександр Непочатов, працює начальником управління Державного рибного господарства у Сумській області. У 2012 році балотувався до Верховної ради від партії "Україна, Вперед!", у 2014 - від "Радикальної партії Олега Ляшка". На місцевих виборах у 2015 році балотувався від партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність" до Сумської обласної ради, у 2020му - від "Батьківщини". Жодного разу обраний не був. У Бурині керував дочірнім підприємством ДАК "Хліб України" "Буринський елеватор", раніше був керівником Харківського коксового заводу.

І четвертий кандидат на міського голову Бурині - Іван Рябоконь, колишній Слобідський сільський голова.У 2015 році на місцевих виборах він балотувався від партії "ЄС". На виборах 2020 року він балотувався на посаду Буринського міського голови від партії "Слуга народу".

Як повідомлялося, 16 серпня у "Слузі народу" розповіли, коли можуть відбутися дочасні вибори мера Кривого Рогу.

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