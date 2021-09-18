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18 вересня 2021, 18:16 96

Довибори в Раду: кандидатом по округу в Черкасах висунули ветерана, який перебуває в СІЗО

18 вересня 2021, 18:16 96
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Фото з відкритих джерел
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Ветеран полку "Азов" та керівник Черкаського Нацкорпусу Дмитро Кухарчук вирішив балотуватись на довиборах до Верховної Ради по 197 округу на Черкащині

Про це стало відомо під час сьогоднішньої акції протесту проти репресій ветеранів війни з РФ під стінами Черкаської ОДА, пише RegioNews.

"В силу тих обставин, що Верховна Рада України сьогодні нагадує не парламентський орган, а збіговисько виконавців наказів Зеленського, Єрмака, а також через те, що до влади рветься відвертий сепаратист Войцехівський, я ухвалив рішення боротися за мандат народного депутата України по 197-му округу", - зазначається в заяві Кухарчука, який нині перебуває в СІЗО за звинуваченнями в "хуліганських діях" на акції під Офісом президента 14 серпня.

Водночас представник місцевого Нацкорпусу Ігор Зайчук заявив, що знімає свою кандидатуру на користь Кухарчука.

"Я, як бойовий побратим Дмитра Кухарчука, раніше я мав наміри йти на вибори по 197-му округу, але Дмитро Кухарчук має на це більше морального права. Він уособлює усіх в’язнів режиму Зеленського і я бажаю йому тільки перемоги", - сказав він.

Нагадаємо, що "Слуга народу" офіційно висунула мера Золотоноші Віталія Войцехівського на довиборах у Раду на Черкащині.

Україна СІЗО ветерани парламент Кандидат довибори

 
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