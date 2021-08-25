Зеленський нагородив орденом регіонала, який називав учасників Революції Гідності "терористами" – ЧЕСНО

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Президент Володимир Зеленський нагородив орденом "За заслуги" ІІ ступеня Анатолія Федорука – міського голову Бучі з 1998 року, який підтримав Януковича та називав майданівців "терористами"

Про це повідомляє Рух "ЧЕСНО", передає RegioNews.

У "ЧЕСНО" нагадали, що Федорук незмінно очолює Бучу з 1998 року. У 2014 році він підтримав тодішнього президента Віктора Януковича та виступив проти Майдану. Тоді ж він називав учасників Революції "терористами".

Також українські правоохоронці звинувачують міського голову у незаконному розподілі землі. І хоча суд призначав йому запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, політик все ж повернувся у мерське крісло. Судові ж засідання у справі відтерміновуються.

Вкотре переобрався на посаду Федорук у 2020 році - балотувався від партії "Слуга народу". У 2015 році він йшов на вибори як самовисуванець. Але на виборах підтримав партію "Нові обличчя", обранці якої допомогли сформувати йому підконтрольну більшість у міській раді.

У 2014 році Федорук пробував сили на виборах до Верховної Ради, проте програв. У 2010 році на посаду мера він був обраний як кандидат від "Партії регіонів".

Як повідомлялося, люстрованого в 2014 році високопосадовця-поліцейського суд поновив на посаді.