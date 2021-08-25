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25 августа 2021, 21:48 396

Зеленский наградил орденом регионала, который называл участников Революции Достоинства "террористами" – ЧЕСТНО

25 августа 2021, 21:48 396
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Фото из открытых источников
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Президент Владимир Зеленский наградил орденом "За заслуги" II степени Анатолия Федорука - городского голову Бучи с 1998 года, который поддержал Януковича и называл майдановцев "террористами" 

Об этом сообщает Движение "ЧЕСТНО", передает RegioNews.

В "ЧЕСТНО" напомнили, что Федорук неизменно возглавляет Бучу с 1998 года. В 2014 году он поддержал тогдашнего президента Виктора Януковича и выступил против Майдана. Тогда же он называл участников Революции "террористами".

Также украинские правоохранители обвиняют городского голову в незаконном распределении земли. И хотя суд назначал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, политик все же вернулся в мэрское кресло. Судебные же заседания по делу откладываются.

В очередной раз переизбрался на должность Федорук в 2020 году - баллотировался от партии "Слуга народа". В 2015 году он шел на выборы как самовыдвиженец. Но на выборах поддержал партию "Новые лица", избранники которой помогли сформировать ему подконтрольное большинство в городском совете.

В 2014 году Федорук пробовал силы на выборах в Верховную Раду, но проиграл. В 2010 году на должность мэра он был избран в качестве кандидата от "Партии регионов".

Как сообщалось, люстрованого в 2014 году чиновника-полицейского суд восстановил в должности.

Также Зеленский сделал шестерых депутатов от "Слуги народа" заслуженными юристами.

Владимир Зеленский Майдан мэр Партия регионов Буча награды

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