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25 серпня 2021, 21:24 11

Люстрованого в 2014 році високопосадовця-поліцейського суд поновив на посаді

25 серпня 2021, 21:24 11
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Фото з відкритих джерел
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Колишнього заступника начальника ГУНП в Одеській області Едуарда Гребенюка, звільненого в жовтні 2014 року за люстрацією, Окружний адміністративний суд Києва постановив поновити на посаді

Це передає RegioNews з посиланням на рішення суду від 11 серпня,.

Як йдеться у рішенні, йому мають виплатити 680 тисяч гривень за вимушений прогул і видалити відомості про нього з реєстру люстрованих осіб. На думку суду, Гребенюк не сприяв узурпації влади Януковичем і не порушував права і свободи громадян.

Як відомо, під час подій Євромайдану Едуард Гребенюк був заступником начальника ГУНП у Чернігівській області. 25 листопада 2013 року він керував діями міліціонерів під час розгону чернігівського Євромайдану. За це у 2018 році був засуджений до 3 років умовно.

Як повідомлялося, 18 серпня суд оголосив у розшук екскомандира "беркутівців" Шаповалова, який не з'явився на засідання.

Раніше, 2 серпня суд дозволив заочне розслідування проти Януковича щодо розстрілів на Майдані.

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