Зеленський зробив шістьох депутатів від "Слуги народу" заслуженими юристами
Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання заслуженого юриста шести депутатам від фракції "Слуга народу". Ще одна депутатка стала заслуженим лікарем
Як пише RegioNews з посиланням на пресслужбу глави держави, відповідний указ було підписано 23 серпня.
Заслуженим юристами стали нардепи Андрій Костін та Сергій Іонушас та їхні колеги: очільник комітету у закордонних справах Олександр Мережко та нардепи Галина Михайлюк та Павло Павліш. Ще один представник від "Слуги народу", Оксана Дмитрієва, стала заслуженим лікарем.
Крім них перелік заслужених депутатів-юристів поповнив представник групи "Довіра" Сергій Вельможний.
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