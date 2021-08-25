Зеленський зробив шістьох депутатів від "Слуги народу" заслуженими юристами

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Як пише RegioNews з посиланням на пресслужбу глави держави, відповідний указ було підписано 23 серпня.

Заслуженим юристами стали нардепи Андрій Костін та Сергій Іонушас та їхні колеги: очільник комітету у закордонних справах Олександр Мережко та нардепи Галина Михайлюк та Павло Павліш. Ще один представник від "Слуги народу", Оксана Дмитрієва, стала заслуженим лікарем.

Крім них перелік заслужених депутатів-юристів поповнив представник групи "Довіра" Сергій Вельможний.