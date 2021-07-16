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16 липня 2021, 21:30 3

Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування

16 липня 2021, 21:30 3
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Фото з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який вдосконалює кримінальну відповідальність за недостовірне декларування

Про це повідомляє Офіс Президента, передає RegioNews.

За даними Офісу, Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування” № 1531-IX, ухвалений Верховною Радою України 29 червня 2021 року.

Народні депутати ухвалили цей документ після повторного розгляду однойменного закону від 3 червня 2021 року, до якого Глава держави застосував право вето.

Закон удосконалює норми законодавства, якими запроваджується кримінальна відповідальність за декларування недостовірної інформації та неподання декларації.

Зокрема, документ відносить недостовірне декларування до кримінальних правопорушень, пов’язаних з корупцією, та посилює відповідальність за вказані правопорушення.

Як повідомлялося, Рада прийняла оновлений закон про ув’язнення за брехню в деклараціях. Верховна рада під час засідання 29 червня підтримала законопроєкт №4651 про повернення в'язниці за брехню у деклараціях з правками президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Зеленський наклав вето на закон про відповідальність за брехню в деклараціях.

27 жовтня 2020 року КСУ скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування і заблокував роботу НАЗК і хід понад 100 кримінальних проваджень.

3 червня в Україні повернули тюремне ув'язнення за брехню в деклараціях. Також повідомлялось, що Зеленського просять не підписувати закон про ув'язнення за брехню в деклараціях.

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