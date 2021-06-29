Рада прийняла оновлений закон про ув’язнення за брехню в деклараціях

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Верховна рада під час засідання 29 червня підтримала законопроєкт №4651 про повернення в'язниці за брехню у деклараціях з правками президента Володимира Зеленського

Про це стало відомо із трансляції засідання Ради, передає RegioNews.

За проєкт закону проголосували 315 депутатів, проти - 3, утрималися 15 народних обранців.

Раніше Зеленський наклав вето на цей документ, оскільки депутати внесли в нього поправки, які дозволяють записувати майно на родичів.

Підсумковий документ посилює відповідальність за порушення при декларуванні доходів і майна чиновниками:

при внесенні в декларацію сум, які на 1,14 - 4,5 млн грн відрізняються від дійсних чисел - штраф 51 000 - 68 000 грн або 150-240 годин виправних робіт, або обмеження волі до двох років;

при внесенні в декларацію сум, які відрізняються від дійсних чисел більше, ніж на 4,5 млн грн - штраф: 68 000 - 85 000 грн або 150-240 годин виправних робіт, або обмеження/позбавлення волі до двох років;

за навмисне ​​неподання декларації - штраф 42 500 - 51 000 грн або 150-240 годин виправних робіт, або обмеження волі до двох років, або позбавлення волі до двох років.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Зеленський наклав вето на закон про відповідальність за брехню в деклараціях.

27 жовтня 2020 року КСУ скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування і заблокував роботу НАЗК і хід понад 100 кримінальних проваджень.

3 червня в Україні повернули тюремне ув'язнення за брехню в деклараціях. Також повідомлялось, що Зеленського просять не підписувати закон про ув'язнення за брехню в деклараціях.