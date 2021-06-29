08:52  29 червня
В Україні за добу виявили ще 180 нових випадків COVID-19
17:46  29 червня
З'явилося зображення Великого герба України, який пропонує Зеленський
18:00  29 червня
Окупанти на Донбасі тричі обстрілювали позиції ЗСУ і запускали безпілотники
UA | RU
UA | RU
29 червня 2021, 14:55 16

Рада прийняла оновлений закон про ув’язнення за брехню в деклараціях

29 червня 2021, 14:55 16
Читайте также на русском языке
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Верховна рада під час засідання 29 червня підтримала законопроєкт №4651 про повернення в'язниці за брехню у деклараціях з правками президента Володимира Зеленського

Про це стало відомо із трансляції засідання Ради, передає RegioNews.

За проєкт закону проголосували 315 депутатів, проти - 3, утрималися 15 народних обранців.

Раніше Зеленський наклав вето на цей документ, оскільки депутати внесли в нього поправки, які дозволяють записувати майно на родичів.

Підсумковий документ посилює відповідальність за порушення при декларуванні доходів і майна чиновниками:

  • при внесенні в декларацію сум, які на 1,14 - 4,5 млн грн відрізняються від дійсних чисел - штраф 51 000 - 68 000 грн або 150-240 годин виправних робіт, або обмеження волі до двох років;
  • при внесенні в декларацію сум, які відрізняються від дійсних чисел більше, ніж на 4,5 млн грн - штраф: 68 000 - 85 000 грн або 150-240 годин виправних робіт, або обмеження/позбавлення волі до двох років;
  • за навмисне ​​неподання декларації - штраф 42 500 - 51 000 грн або 150-240 годин виправних робіт, або обмеження волі до двох років, або позбавлення волі до двох років.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Зеленський наклав вето на закон про відповідальність за брехню в деклараціях.

27 жовтня 2020 року КСУ скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування і заблокував роботу НАЗК і хід понад 100 кримінальних проваджень.

3 червня в Україні повернули тюремне ув'язнення за брехню в деклараціях. Також повідомлялось, що Зеленського просять не підписувати закон про ув'язнення за брехню в деклараціях.

Верховна Рада

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Зізнання про "вагнерівців": хто виявився правий та що буде далі
Кадровий чендж на Сумщині: як Живицький ревізуватиме засіки Хоми
Всі публікації »
Михайло Басараб
Віталій Бала
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua