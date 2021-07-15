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15 липня 2021, 20:38 605

В Україні посилили відповідальність за незаконний видобуток корисних копалин: до 8 років ув'язнення

15 липня 2021, 20:38 605
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Фото з відкритих джерел
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Верховна рада схвалила у другому читанні законопроєкт №3576, яким посилюється відповідальність за незаконний видобуток корисних копалин

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію засідання Ради.

Документ вносить зміни у статтю 240 Кримінального кодексу.

За незаконне видобування корисних копалин місцевого значення загальною вартістю понад 510 гривень загрожує штраф від 8,5 до 13,6 тисячі гривень або обмеження/позбавлення волі до 3 років.

Незаконне видобування корисних копалин місцевого значення на понад 1,7 тисячі гривень або загальнодержавного будуть карати штрафом від 51 до 85 тисяч гривень або обмеженням/позбавленням волі до 5 років.

Порушнику загрожує позбавлення волі від 3 до 6 років за незаконне видобування корисних копалин місцевого або загальнодержавного значення, якщо такі дії вчинені на об'єктах природно-заповідного фонду. Або вчинені за попередньою змовою групою осіб, або раніше судимим за такий злочин, або службовою особою з використанням службового становища.

Крім того, будуть позбавляти волі на строк від 5 до 8 років за незаконне видобування корисних копалин місцевого та загальнодержавного значення, якщо такі дії вчинені організованою групою, шляхом підпалу, вибуху, спричинили загибель людей, їхнє масове захворювання або інші тяжкі наслідки.

Як повідомлялося, 9 липня СБУ викрила підсанкційні компанії, що здійснювали незаконний видобуток граніту на Миколаївщині.

11 червня на Донеччині посадовцю повідомлено про підозру в розкраданні глини на 48,7 млн.

Раніше, 23 квітня, на Буковині ексдиректора природного парку та його родичів підозрюють в розкраданні на 100 млн грн. Разом вони незаконно видобували корисні копалини, рубали лісодеревину і привласнювали бюджетні кошти.

корисні копалини відповідальність кримінал Верховна Рада законопроєкт

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