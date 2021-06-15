Зеленський наклав вето на закон про відповідальність за брехню в деклараціях

Фото: із відкритих джерел

Президент Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради закон про відповідальність за недостовірне декларування, який був ухвалений 3 червня

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає RegioNews.

В Офісі президента розповіли, що під час розгляду законопроєкту депутати внесли в нього поправки, які дозволяють записувати майно на родичів та не декларувати його.

У Зеленського заявляють, що це дає можливість не зазначати деклараціях чиновників рухоме та нерухоме майно, яким володіють чи користуються їхні родичі. Саме тому президент наклав вето на закон і повернув його до парламенту.

Кримінальна відповідальність за недостовірне декларування відомостей має бути достатньо суворою та передбачати можливість призначення покарання у вигляді позбавлення волі”, – заявив Зеленський.

Він додав, що запровадження системи електронного декларування було вимогою Європейського Союзу для встановлення безвізового режиму з Україною.

Нагадаємо, 27 жовтня 2020 року КСУ скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування і заблокував роботу НАЗК і хід понад 100 кримінальних проваджень.

3 червня в Україні повернули тюремне ув'язнення за брехню в деклараціях. Також повідомлялось, що Зеленського просять не підписувати закон про ув'язнення за брехню в деклараціях.

Також президент Володимир Зеленський заявив, що не підпише закон про недостовірне декларування.