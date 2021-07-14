Верховний Суд визнав протиправним указ Зеленского, яким скасоване призначення Тупицького суддею КСУ – ЗМІ
Верховний Суд визнав незаконним та протиправним указ президента Володимира Зеленського, яким той скасував призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду України
Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на джерела у Верховному Суді, передає RegioNews.
Також суд вирішив, що дії Зеленського щодо Тупицького є незаконними.
Як повідомлялося, 27 березня Зеленський скасував указ про призначення суддею КСУ Тупицького. Тупицький був призначений суддею КСУ указом Януковича.
Також Зеленський відправив на "заслужений відпочинок" суддів КСУ, призначених Януковичем. Голова держави запропонував "не розслаблятися" і іншим особам, які шкодили інтересам країни.
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