В Україні повернули тюремне ув'язнення за брехню в деклараціях

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Верховна Рада під час засідання 3 червня підтримала у другому читанні проєкт закону №4651 авторства президента Володимира Зеленського про відновлення позбавлення волі за брехню у деклараціях

Про це стало відомо із трансляції засідання парламенту, передає RegioNews.

За таке рішення проголосували 307 народних обранців.

Закон вносить зміни до статті 366-2 Кримінального кодексу. Для депутатів, держслужбовців і представників органів місцевого самоврядування передбачили обмеження волі на строк до 2 років і штраф від 3000 до 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо вони не внесли в декларації активи і нерухомість на суму від 500 до 2000 прожиткових мінімумів.

Якщо ж вартість незадекларованого буде понад 2000 прожиткових мінімумів, то депутату, держслужбовцю або представнику органів місцевого самоврядування загрожує 2 роки вʼязниці або штраф від 4000 до 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Зміни до статті 366-3 Кримінального кодексу посилюють відповідальність за неподання декларації держслужбовцями та представниками органів місцевої влади. У разі доведення провини вони можуть отримати до двох років тюремного увʼязнення.

Нагадаємо, 27 жовтня 2020 року КСУ скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування і заблокував роботу НАЗК і хід понад 100 кримінальних проваджень.

28 грудня голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому було повідомлено про підозру у вчиненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих показань свідка.