Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за недостоверное декларирование

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который совершенствует уголовную ответственность за недостоверное декларирование

Об этом сообщает Офис Президента, передает RegioNews.

По данным Офиса, Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно усовершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления” № 1531-IX, принятый Верховной Радой Украины 29 июня 2021 года.

Народные депутаты приняли этот документ после повторного рассмотрения одноименного закона от 3 июня 2021 года, к которому Глава государства применил право вето.

Закон совершенствует нормы законодательства, которыми вводится уголовная ответственность за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации.

В частности, документ относит недостоверное декларирование к уголовным правонарушениям, связанным с коррупцией, и усиливает ответственность за указанные правонарушения.

Как сообщалось, Рада приняла обновленный закон о заключении за ложь в декларациях. Верховная рада во время заседания 29 июня поддержала законопроект №4651 о возвращении тюрьмы за ложь в декларациях с правками президента Владимира Зеленского.

Напомним ранее сообщалось, что Зеленский наложил вето на закон об ответственности за ложь в декларациях.

27 октября 2020 года КСУ отменил уголовную ответственность за недостоверное декларирование и заблокировал работу НАПК и ход более 100 уголовных производств.

3 июня в Украине вернули тюремное заключение за ложь в декларациях. Также сообщалось, что Зеленского просят не подписывать закон о заключении за ложь в декларациях.