Зеленського просять не підписувати закон про ув'язнення за брехню в деклараціях

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Національне агентство з питань запобігання корупції закликає президента Володимира Зеленського ветувати закон про позбавлення волі за недостовірне декларування

Про це повідомляє пресслужба НАЗК, передає RegioNews.

У відомстві стверджують, що Верховна Рада внесла поправку, яка дає можливість чиновникам записувати майно на родичів.

Початкова мета законопроєкту була правильною та необхідною. Проте замість того, щоб забезпечити позбавлення волі за брехню у декларації, Верховна Рада дозволила записувати коштовне майно на родичів. Отже, НАЗК вимушене просити президента накласти вето на цей закон", – заявив голова НАЗК Олександр Новіков.

Він додав, що відомство у терміновому порядку підготує та направить Зеленському пропозиції щодо вирішення цієї ситуації.

Нагадаємо, 27 жовтня 2020 року КСУ скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування і заблокував роботу НАЗК і хід понад 100 кримінальних проваджень.

Згодом голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому було повідомлено про підозру у вчиненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також у наданні завідомо неправдивих показань свідка.

3 червня в Україні повернули тюремне ув'язнення за брехню в деклараціях.