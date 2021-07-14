Комітет Ради підтримав законопроєкт Зеленського про великий Державний Герб України
Комітет організації держвлади підтримав законопроект № 5712 Президента України Володимира Зеленського про великий Державний Герб України
Про це повідомив депутат фракції "Слуга народу” Олександр Качура у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.
Результи голосування: "за” — 17, "проти” — 2, і "утрималися” — 3, - написав Качура.
Як повідомлялося,частина фракцій Ради не має наміру підтримувати Великий герб Зеленського.
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