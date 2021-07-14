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14 липня 2021, 16:06 67

У Зеленського подаватимуть апеляцію на рішення суду щодо Тупицького

14 липня 2021, 16:06 67
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Фото з відкритих джерел
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Офіс президента подаватиме апеляцію на рішення Верховного суду про незаконність звільнення колишнього голови Конституційного суду Олександра Тупицького

Про це в коментарі РБК-Україна розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, пише RegioNews.

"Безумовно, буде подана апеляція на це рішення Верховного суду. Президент діяв законно і в інтересах суспільства, скасовуючи указ Януковича про призначення Тупицького. Безумовно, це рішення ми не визнаємо в будь-якому випадку", - зазначив Подоляк.

Він також зазначає, що Тупицький має отримати справедливий вирок як особа, "що обгрунтовано підозрюється в скоєнні злочинів проти правосуддя". А рішення Верховного суду не зможе зупинити судову реформу.

Нагадаємо, 14 липня стало відомо, що Верховний Суд визнав протиправним указ Зеленського, яким скасоване призначення Тупицького суддею КСУ.

суд Україна Офіс президента президент Олександр Тупицький

 
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