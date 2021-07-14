У Зеленського подаватимуть апеляцію на рішення суду щодо Тупицького
Офіс президента подаватиме апеляцію на рішення Верховного суду про незаконність звільнення колишнього голови Конституційного суду Олександра Тупицького
Про це в коментарі РБК-Україна розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, пише RegioNews.
"Безумовно, буде подана апеляція на це рішення Верховного суду. Президент діяв законно і в інтересах суспільства, скасовуючи указ Януковича про призначення Тупицького. Безумовно, це рішення ми не визнаємо в будь-якому випадку", - зазначив Подоляк.
Він також зазначає, що Тупицький має отримати справедливий вирок як особа, "що обгрунтовано підозрюється в скоєнні злочинів проти правосуддя". А рішення Верховного суду не зможе зупинити судову реформу.
Нагадаємо, 14 липня стало відомо, що Верховний Суд визнав протиправним указ Зеленського, яким скасоване призначення Тупицького суддею КСУ.