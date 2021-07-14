СБУ заблокувала створення самопроголошеної "Енергодарської міської ради" на Запоріжжі

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Заблоковане створення самопроголошеної «Енергодарської міської ради», організатори якої планували створити власні «суди» та «силовий блок» у складі фейкового утворення на Запоріжжі

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, організував протиправну діяльність мешканець Запорізької області. Зловмисник разом зі спільниками намагалися сформувати псевдодержавні утворення на території регіону, - йдеться в повідомленні.

Для легітимізації своїх "повноважень" вони провели підпільні збори і обрали так званих "міського голову" і "депутатів" самопроголошеного органу місцевого самоврядування.

Для залучення "однодумців" до своїх лав зловмисники обіцяли громадянам "посади", звільнення від сплати податків, реєстрації майна, а також непідсудність органам судової влади України.

Під час слідчих дій правоохоронці виявили у зловмисників:

установчі "документи" фейкових утворень;

протоколи зібрань "активістів";

комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності.

Вилучені матеріали направлено на експертизу.

У межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.

Як повідомлялося, у квітні СБУ припинила діяльність фейкової "сільської ради" на Миколаївщині. Фейковий "сільський голова" мав печатку і листувався з державними установами.

Раніше, у грудні 2020-го у Львові затримали організаторів фейкових відділів міської ради. Правоохоронці провели шість санкціонованих обшуків за адресами проживання фігурантів справи у Львівській та Рівненській областях.

Та й у Запоріжжі вже намагалися створити "альтернативну" міську раду - у жовтні 2020-го зловмисники "затвердили" нові державні символи.