Семенченка суд відправив під варту на 2 місяці
Запобіжний захід - без права внесення застави
Запобіжний захід - без права внесення застави
Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому нардепу Семену Семенченку.
Про це повідомив сам Семенченко на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.
Суд відправив Семенченка під варту на 2 місяців без права внесення застави.
Суд ухвалив рішення відправити мене за ґрати, - сказав він.
Він додав, що такий результат – це провокація спецслужб Російської федерації.
Як повідомлялося, СБУ оголосила Семену Семенченку підозру у створенні ПВК. Він фігурує у цій справі разом із агентом НАБУ Євгеном Шевченком.
Агенту НАБУ Шевченку призначили 5 млн грн застави у справі про ПВК. У разі несплати застави, він перебуватиме в СІЗО до 24 травня.
Справа про хабар Гладковському: головного фігуранта звільнили від відповідальностіВсі новини »
26 березня 2021, 19:56Дмитро Нескоромний заявив про свою участь у розслідуванні Bellingcat по "справі Вагнера"
26 березня 2021, 17:11Справа Шевченка-Семенченка: суд відправив під домашній арешт трьох підозрюваних
25 березня 2021, 21:32
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Закарпаття, зустрічай! Що треба шукати у призначенні Тищенка – об’єктивну закономірність чи банальні інтереси
Сто днів без Кернеса: чому харків'яни вже не вірять у "Успішний Харків" з Тереховим