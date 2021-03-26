Семенченка суд відправив під варту на 2 місяці

Запобіжний захід - без права внесення застави

Запобіжний захід - без права внесення застави

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Про це повідомив сам Семенченко на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Суд відправив Семенченка під варту на 2 місяців без права внесення застави.

Суд ухвалив рішення відправити мене за ґрати, - сказав він.

Він додав, що такий результат – це провокація спецслужб Російської федерації.

Як повідомлялося, СБУ оголосила Семену Семенченку підозру у створенні ПВК. Він фігурує у цій справі разом із агентом НАБУ Євгеном Шевченком.

Агенту НАБУ Шевченку призначили 5 млн грн застави у справі про ПВК. У разі несплати застави, він перебуватиме в СІЗО до 24 травня.