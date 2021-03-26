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26 березня 2021, 22:19 18

Семенченка суд відправив під варту на 2 місяці

26 березня 2021, 22:19 18
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Запобіжний захід - без права внесення застави
Запобіжний захід - без права внесення застави
Фото з відкритих джерел
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Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід колишньому нардепу Семену Семенченку.

Про це повідомив сам Семенченко на своїй Facebook-сторінці, передає RegioNews.

Суд відправив Семенченка під варту на 2 місяців без права внесення застави.

Суд ухвалив рішення відправити мене за ґрати, - сказав він.

Він додав, що такий результат – це провокація спецслужб Російської федерації.

Як повідомлялося, СБУ оголосила Семену Семенченку підозру у створенні ПВК. Він фігурує у цій справі разом із агентом НАБУ Євгеном Шевченком.

Агенту НАБУ Шевченку призначили 5 млн грн застави у справі про ПВК. У разі несплати застави, він перебуватиме в СІЗО до 24 травня.

суд СБУ злочин арешт Семен Семенченко

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