СБУ будет подавать апелляцию на решение суда о домашнем аресте Семенченко
Служба безопасности Украины будет обжаловать решение Соломенского районного суда Киева о домашнем аресте бывшему народному депутату Семену Семенченко
Об этом сообщили в СБУ, передает RegioNews со ссылкой на УНН.
Правоохранительные органы будут подавать апелляцию на решение Соломенского районного суда Киева, который сегодня изменил меру пресечения для Семена Семенченко, - отметили в ведомстве.
Как сообщалось, сегодня Семенченко отпустили под домашний арест.
Вместе с тем, 9 июля экс-нардепу Семенченко объявили новое подозрение в приобретении, хранении и передаче оружия, боеприпасов по предварительному сговору.
Напомним, 24 марта СБУ задержала агента НАБУ Шевченко и Семена Семенченко. Им инкриминируют организацию не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.
26 марта Семенченко суд отправил под стражу на 2 месяца. Меру пресечения без права внесения залога.
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