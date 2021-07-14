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14 июля 2021, 17:43 4

СБУ будет подавать апелляцию на решение суда о домашнем аресте Семенченко

14 июля 2021, 17:43 4
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Фото из открытых источников
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Служба безопасности Украины будет обжаловать решение Соломенского районного суда Киева о домашнем аресте бывшему народному депутату Семену Семенченко

Об этом сообщили в СБУ, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

Правоохранительные органы будут подавать апелляцию на решение Соломенского районного суда Киева, который сегодня изменил меру пресечения для Семена Семенченко, - отметили в ведомстве.

Как сообщалось, сегодня Семенченко отпустили под домашний арест.

Вместе с тем, 9 июля экс-нардепу Семенченко объявили новое подозрение в приобретении, хранении и передаче оружия, боеприпасов по предварительному сговору.

Напомним, 24 марта СБУ задержала агента НАБУ Шевченко и Семена Семенченко. Им инкриминируют организацию не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.

26 марта Семенченко суд отправил под стражу на 2 месяца. Меру пресечения без права внесения залога.

Семен Семенченко СБУ апелляция домашний арест суд

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