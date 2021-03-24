Створення ПВК та торгівля з Росією: СБУ затримала агента НАБУ Шевченка і Семена Семенченка

Їм інкримінують організацію не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань

Їм інкримінують організацію не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань

Фото: СБУ

В Службі безпеки України заявили, що агент НАБУ Євген Шевченко спільно із нардепом 8 скликання Семеном Семенченком створив приватну військову компанію і займався постачанням в Україну з Росії військових товарів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Силовики заявляють, що діяльність "приватної військової компанії” була спрямована на підготовку тяжких злочинів, зокрема, проти основ національної безпеки України.

До складу компанії входило понад 150 осіб, а сама організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій. Підготовка членів "ПВК” відбувалась на спеціально облаштованій тренувальній базі в Київській області – там проходили бойові вишколи, тренування поводження зі зброєю, навики військових бойових дій. Також частина членів військової компанії навчалася у центрах підготовки за кордоном”, - йдеться в повідомленні.

В СБУ додали, що контроль та координацію діяльності злочинної організації здійснювали 15 громадян України, які вербували потенційних учасників із колишніх військових і працівників правоохоронних органів з досвідом участі у бойових діях.

Організаторами такої діяльності називають колишнього народного депутата Семена Семенченка та позаштатного агента НАБУ Євгена Шевченка.

Окрім створення ПВК, їх підозрюють в організації схеми із ввезення поза митним контролем військових запчастин і товарів подвійного призначення з Російської Федерації, які згодом продавали державним підприємствам оборонної сфери за завищеними цінами.

Працівники СБУ провели близько 80 обшуків в офісах, місцях проживання та тренування фігурантів справи у Києві, Київській і Донецькій областях.

Правоохоронці вилучили:

майже 5,5 тисяч набоїв різного калібру;

7 реактивних протитанкових гранат РПГ-26;

4 підствольних гранатомети;

ручний кулемет Калашнікова;

2 автоматичні гвинтівки;

3 пістолети та 3 автомати Калашнікова АКС та АКС-74;

7 помпових рушниць;

38 гранатометних пострілів ВОГ-25, 21 гранату (зокрема, Ф-1 та РГД-5);

16 запалів УЗРГМ та 6 тротилових шашок, пластид;

пристрій для забезпечення конфіденційних перемовин.

Семенченку, Шевченку та іншим організаторам повідомлено про підозру за статтею 260 Кримінального кодексу (Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань). Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Нагадаємо, СБУ провела обшук у агента НАБУ Шевченка, його підозрюють у створенні незаконних збройних формувань.