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14 липня 2021, 14:40 27

СБУ викликала на допит у справі "Харківських угод" партнера Коломойського, Бойка і ще трьох депутатів

14 липня 2021, 14:40 27
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Служба безпеки України викликає на допит у рамках розслідування справи за "харківськими угодами" п'ятьох народних депутатів.

Як пише Regionews з посиланням на сайт СБУ, в розділі "повістки" на офіційному ресурсі спецслужби повідомляється, що Юрій Бойко викликається на допит 21 липня, Віталій Борту і Сергій Ларін - 20 липня, партнер бізнесмена Ігоря Коломойського, Ігор Палиця, Дмитро Шпенов викликані повістками в СБУ на 19 липня.

Всі парламентарії були викликані на допит у справ про підписання та ратифікацію " Харківських угод"

Нагадаємо, що 12 березня Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження щодо підготовки, підписання та ратифікацію "Харківських угод". Розслідування розпочали за фактом державної зради. Раніше Рада нацбезпеки і оборони доручила СБУ перевірити обставини ратифікації "Харківських угод" українським парламентом. Цей документ передбачав продовження терміну перебування Чорноморського флоту Росії на території України до 2042 року. Крім цього, СБУ доручили перевірити всіх депутатів 6-го скликання, які причетні до голосування за ратифікацію "Харківських угод". 16 березня СБУ провела обшуки у ВР, РНБО, МЗС і Кабміні. При цьому виявлено документи, що свідчать про те, що тодішнє керівництво держави до підписання і прийняття "Харківських угод" усвідомлювало їх наслідки.

У березні 2021 року екс-прем'єру Азарову повідомили про підозру в держзраді через Харківські угоди

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