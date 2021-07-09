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09 липня 2021, 20:29 766

Екснардепу Семенченку оголосили нову підозру в придбанні, зберіганні та передачі зброї, боєприпасів за попередньою змовою

09 липня 2021, 20:29 766
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Фото з відкритих джерел
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Колишньому нардепу Семену Семенченку оголосили нову підозру в придбанні, зберіганні та передачі вогнепальної зброї, бойових припасів, вчинених за попередньою змовою групи осіб

Це повідомив адвокат Семенченка Владислав Добош, передає RegioNews з посиланням на Українську правду,

Раніше колишнього командира батальйону "Донбас" підозрювали лише у створенні незаконного збройного формування та організації вчинення терористичного акту.

Проте майже через чотири місяці після оголошення першої підозри про НЗФ до справи додалась ще одна – придбання та зберігання зброї (ч.3 ст.27 та ч.2 ст. 28 та ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України).

За словами адвоката Семенченка, підозра була очікувана, проте подив викликає час її вручення. Оскільки існування незаконного збройного формування начебто як має передбачати наявність зброї у його членів.

Захист каже, що підозра грунтується на свідченнях, що зброя, яку знайшло слідство, належить саме Семенченку.

Як йдеться у тексті підозри, який є у розпорядженні УП, у квітні 2020 року Семенченко начебто дав вказівку колишньому атовцю Вадиму Боровику (він співпрацює із слідством – ред.) перевезти зброю до тренувальної бази так званого незаконного військового формування у селі Сувид. Для цього Семенченко начебто дав Боровику кошти. У підозрі вказується, що Боровик усвідомлював незаконність цих дій, але перевозив зброю, оскільки перебував у підпорядкування Семенченка. Весь хід операції начебто "був під особистим контролем" останнього.

Після того, як зброю перевезли, колишній командир батальйону начебто дав Боровику 100 доларів для придбання пакувального матеріалу, щоб сховати зброю.

Той купив дві бочки, в які і склав зброю. Після цього Боровик разом із іншими встановленими фігурантами справи, Безпальчуком та Єговоровим, начебто закопали бочки на території бази.

Окрім того, у тексті підозри йдеться про ще один епізод, коли начебто Семенченко розпорядився переховати зброю. Проте на цей раз одну бочку зі зброєю закопали на смітнику.

Боровик також розповів слідству, що вже у грудні 2020 року зброю із двох схронів переховав Безпальчук, закопавши її в лісі по дорозі на село Сувид. Саме там і знайшли зброю правоохоронці.

Водночас, у підозрі не вказується, де, коли саме та за скільки Семенченко придбав цю зброю та як вона взагалі в нього з’явилась. У тексті йдеться лише про факт її переховування начебто за вказівкою колишнього нардепа.

Як повідомлялося, 22 червня апеляційний суд залишив екснардепа Семенченка під вартою.

14 травня стало відомо, що СБУ підозрює Семена Семенченка у обстрілі телеканалу "112 Україна". Інцидент стався в липні 2019 року.

Нагадаємо, 24 березня СБУ затримала агента НАБУ Шевченка і Семена Семенченка. Їм інкримінують організацію не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.

26 березня Семенченка суд відправив під варту на 2 місяці. Запобіжний захід - без права внесення застави.

Семен Семенченко підозра адвокат зброя нардеп

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