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14 липня 2021, 10:43 17

Семенченка відпустили під домашній арешт

14 липня 2021, 10:43 17
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Фото з відкритих джерел
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Колишнього народного депутата Семена Семенченка, якого  підозрюють у створенні приватної військової компанії, відпустили під домашній арешт

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку в Facebook Семенченка.

Позитивне рішення! Семену Семенченко змінили запобіжний захід - домашній арешт, - йдеться в дописі на сторінці екснардепа.

Як повідомлялося раніше, 22 червня апеляційний суд залишив екснардепа Семенченка під вартою. Суд відмовив адвокатам екснардепа Семена Семенченко у задоволенні клопотання про скасування рішення про безальтернативний арешт.

Разом з тим, 9 липня екснардепу Семенченку оголосили нову підозру в придбанні, зберіганні та передачі зброї, боєприпасів за попередньою змовою.

Нагадаємо, 24 березня СБУ затримала агента НАБУ Шевченка і Семена Семенченка. Їм інкримінують організацію не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.

26 березня Семенченка суд відправив під варту на 2 місяці. Запобіжний захід - без права внесення застави.

Семен Семенченко домашній арешт суд підозра ПВК

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