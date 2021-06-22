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22 червня 2021, 17:39 547

Апеляційний суд залишив екснардепа Семенченка під вартою

22 червня 2021, 17:39 547
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Фото: із відкритих джерел
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У вівторок, 22 червня, суд відмовив адвокатам екснардепа Семена Семенченко у задоволенні клопотання про скасування  рішення про безальтернативном арешт

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, передає RegioNews.

Київський апеляційний суд не задовольнив апеляцію на запобіжний захід для екснардепа. Семена Семенченка залишили під вартою.

Його підозрюють в створенні незаконного воєнізованого збройного формування.

Нагадаємо, 26 березня СБУ оголосила Семену Семенченку підозру у створенні ПВК. Він фігурує у цій справі разом із агентом НАБУ Євгеном Шевченком.

Того ж дня Семенченка суд відправив під варту на 2 місяці. Запобіжний захід - без права внесення застави.

27 березня підозрюваного у створенні приватної армії Семенченка поклали у лікарню. Він знаходився під охороною та отримував медичну допомогу.

Семен Семенченко суд апеляція кримінальна справа рішення

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