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12 липня 2021, 21:05 1524

В СБУ підтвердили, що екснардепу Семенченку повідомили про нову підозру

12 липня 2021, 21:05 1524
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Фото з відкритих джерел
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Служба безпеки України повідомила про нову підозру колишньому народному депутату Семену Семенченку. Йдеться про придбання, зберігання й передачу вогнепальної зброї та бойових припасів, вчинених за попередньою змовою групи осіб

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко, передає RegioNews з посиланням на УНН.

Слідче управління Головного управління СБУ у місті Києві та Київській області повідомило про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри колишньому народному депутату. Нова підозра оголошена за вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст. 27 ч.2 ст 28 ч.1 ст. 263 ККУ, - розповів Дехтяренко.

Так, за його словами, Семенченко підозрюється в організації незаконного придбання, зберігання та передачі вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, що вчинене попередньо за змовою групою осіб.

Нова підозра оголошена у зв'язку з отриманням висновків експертиз зброї та боєприпасів, а також після вивчення показань свідків, - зазначив Дехтяренко.

Як повідомлялося, 9 липня адвокат Семенченка Владислав Добош повідомив, що екснардепу Семенченку оголосили нову підозру в придбанні, зберіганні та передачі зброї, боєприпасів за попередньою змовою.

Нагадаємо, 24 березня СБУ затримала агента НАБУ Шевченка і Семена Семенченка. Їм інкримінують організацію не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.

26 березня Семенченка суд відправив під варту на 2 місяці. Запобіжний захід - без права внесення застави.

Семен Семенченко підозра зброя СБУ злочин

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