Затримано експрокурора-втікача Матюшка, засудженого за хабар

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Детективи Національного антикорупційного бюро затримали експрокурора Генпрокуратури Олександра Матюшка, якого Вищий антикорупційний суд засудив до двох років в’язниці за хабарництво

Про це інформує пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

Експрокурор Генеральної прокуратури України Олександр Матюшко, засуджений до двох років позбавлення волі за пропозицію 10 тис. дол. неправомірної вигоди в обмін на працевлаштування на керівну посаду в НАБУ, сьогодні затриманий детективами, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Матюшко перебуває в СІЗО, вирішується питання його доставлення до виправної колонії.

У НАБУ нагадали, що після набуття чинності на початку лютого 2021 року вироку ВАКС колишнього прокурора оголосили у розшук, оскільки він ухилявся від відбування покарання.

НАБУ і САП затримали Матюшка 17 лютого 2016 року.

Він обіцяв членам конкурсної комісії НАБУ 10 тис. дол. неправомірної вигоди за призначення його на посаду керівника чи заступника керівника відділу детективів. За два місяці після викриття – у квітні 2016 року — справу скерували до суду. Проте за понад три роки Голосіївський районний суд м.Києва так і не ухвалив рішення, - йдеться в повідомленні.

Після створення ВАКС, справу передали за підсудністю та почали розглядати спочатку. У рекордні строки, усього через 10 місяців з моменту отримання справи, у вересні 2020 року судді ухвалили вирок – визнати Матюшка винним і призначити покарання у вигляді двох років позбавлення волі.

У січні 2021 року рішення ВАКС підтвердила Апеляційна палата, а в липні – Касаційний кримінальний суд Верховного Суду.

Як повідомлялося, 10 липня на Рівненщині затримали заступника військового комісара під час отримання хабаря.