15:00  12 липня
У МЗС розповіли, коли в Україні запрацюють COVID-сертифікати
12:17  12 липня
"Слуги народу" на фракцію викликали міністрів економіки та фінансів
18:59  12 липня
В ООС обстрілювали українські позиції поблизу Золотого-4
UA | RU
UA | RU
12 липня 2021, 18:29 1732

Затримано експрокурора-втікача Матюшка, засудженого за хабар

12 липня 2021, 18:29 1732
Читайте также на русском языке
Фото НАБУ
Читайте также
на русском языке

Детективи Національного антикорупційного бюро затримали експрокурора Генпрокуратури Олександра Матюшка, якого Вищий антикорупційний суд засудив до двох років в’язниці за хабарництво

Про це інформує пресслужба НАБУ, передає RegioNews.

Експрокурор Генеральної прокуратури України Олександр Матюшко, засуджений до двох років позбавлення волі за пропозицію 10 тис. дол. неправомірної вигоди в обмін на працевлаштування на керівну посаду в НАБУ, сьогодні затриманий детективами, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Матюшко перебуває в СІЗО, вирішується питання його доставлення до виправної колонії.

У НАБУ нагадали, що після набуття чинності на початку лютого 2021 року вироку ВАКС колишнього прокурора оголосили у розшук, оскільки він ухилявся від відбування покарання.

НАБУ і САП затримали Матюшка 17 лютого 2016 року.

Він обіцяв членам конкурсної комісії НАБУ 10 тис. дол. неправомірної вигоди за призначення його на посаду керівника чи заступника керівника відділу детективів.

За два місяці після викриття – у квітні 2016 року — справу скерували до суду. Проте за понад три роки Голосіївський районний суд м.Києва так і не ухвалив рішення, - йдеться в повідомленні.

Після створення ВАКС, справу передали за підсудністю та почали розглядати спочатку. У рекордні строки, усього через 10 місяців з моменту отримання справи, у вересні 2020 року судді ухвалили вирок – визнати Матюшка винним і призначити покарання у вигляді двох років позбавлення волі.

У січні 2021 року рішення ВАКС підтвердила Апеляційна палата, а в липні – Касаційний кримінальний суд Верховного Суду.

Як повідомлялося, 10 липня на Рівненщині затримали заступника військового комісара під час отримання хабаря.

суд хабар НАБУ прокурор затримання розшук

У Києві затримали турка-втікача з Харківського суду
11 липня 2021, 14:39
Правоохоронці викрили на хабарництві гендиректора "Реєстру судноплавства"
10 липня 2021, 13:11
У Києві викрили махінації в ритуальній службі: вимагали хабарі за поховання
09 липня 2021, 10:59
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Зміна очільника Прикарпаття: чому пішов Бойчук і хто така Онищук
Не можу звільнити Татарова. Як Зеленський поставив жирну крапку на спробах українців достукатися до нього через петиції
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Володимир Фесенко
Михайло Басараб
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua