Семенченко отпустили под домашний арест
Бывшего народного депутата Семена Семенченко, которого подозревают в создании частной военной компании, отпустили под домашний арест
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу в Facebook Семенченко.
Положительное решение! Семену Семенченко изменили меру пресечения - домашний арест, - говорится в сообщении на странице экс-нардепа.
Как сообщалось ранее, 22 июня апелляционный суд оставил экс-нардепа Семенченко под стражей. Суд отказал адвокатам экс-нардепа Семена Семенченко в удовлетворении ходатайства об отмене решения о безальтернативном аресте.
Вместе с тем, 9 июля экс-нардепу Семенченко объявили новое подозрение в приобретении, хранении и передаче оружия, боеприпасов по предварительному сговору.
Напомним, 24 марта СБУ задержала агента НАБУ Шевченко и Семена Семенченко. Им инкриминируют организацию не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.
26 марта Семенченко суд отправил под стражу на 2 месяца. Мера пресечения - без права внесения залога.
В СБУ подтвердили, что экс-нардепу Семенченко сообщили о новом подозренииВсе новости »
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