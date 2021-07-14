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14 июля 2021, 10:43 17

Семенченко отпустили под домашний арест

14 июля 2021, 10:43 17
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Фото из открытых источников
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Бывшего народного депутата Семена Семенченко, которого подозревают в создании частной военной компании, отпустили под домашний арест

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на страницу в Facebook Семенченко.

Положительное решение! Семену Семенченко изменили меру пресечения - домашний арест, - говорится в сообщении на странице экс-нардепа.

Как сообщалось ранее, 22 июня апелляционный суд оставил экс-нардепа Семенченко под стражей. Суд отказал адвокатам экс-нардепа Семена Семенченко в удовлетворении ходатайства об отмене решения о безальтернативном аресте.

Вместе с тем, 9 июля экс-нардепу Семенченко объявили новое подозрение в приобретении, хранении и передаче оружия, боеприпасов по предварительному сговору.

Напомним, 24 марта СБУ задержала агента НАБУ Шевченко и Семена Семенченко. Им инкриминируют организацию не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.

26 марта Семенченко суд отправил под стражу на 2 месяца. Мера пресечения - без права внесения залога.

Семен Семенченко домашний арест суд подозрение ЧВК

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