Віцепрем’єр Резніков розповів про ймовірне нове місце переговорів щодо Донбасу

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Новим місцем переговорів щодо Донбасу замість Мінська може стати місто "від Відня до Стокгольма". Головні умови – географічна близькість і відсутність застережень з боку Росії

Про це віцепрем’єрміністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Рєзніков розповів в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24", передає RegioNews.

Віцепрем'єр нагадав, що Україна не визнає Лукашенка президентом

Сьогодні події в Білорусі, в Мінську… Всі розуміють, що ніхто туди не поїде, ніяких перемовин там, тому що у нас немає довіри… Ми не визнаємо Лукашенка офіційно. Мало того, ми в принципі сьогодні не маємо довіри – Лукашенко перекриває кордони, Кремль, по суті, завершує аншлюс з Білоруссю, і команду закриття кордону з Україною Лукашенко зараз виконуватиме. Тому все одно пошук нового майданчика – навіть чисто географічно… Що це буде – я не знаю, - сказав Резніков.

За його словами, нове місце переговорів може бути "від Відня до Стокгольма, Гельсінкі, Женеви".

Вільнюс – тут треба розуміти, що росіяни мають погодитись на це місце, для них Вільнюс викликатиме певні застереження, як і Варшава. Казахстан – дуже далеко, ми це обговорювали. Це логістично незручно, дуже тривалий переліт для всіх, для модераторів ОБСЄ, хоча так, казахський уряд готовий прийняти. Тому треба шукати ближче – 2-2,5 години перельоту, - пояснив віцепрем'єр.

Наприкінці травня Кравчук назвав країни, у які можуть перенести засідання ТКГ.

4 червня Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов сказав, що ТКГ перенесуть із Мінська.

Як повідомлялося у квітні, Зеленський хоче змінити Мінські угоди і залучити до переговорів США.

У червні стало відомо, що Україна не буде денонсувати Мінські домовленості, хоча у нинішньому вигляді їх виконати неможливо.