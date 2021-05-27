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27 травня 2021, 16:10 23

Кравчук назвав країни, у які можуть перенести засідання ТКГ

27 травня 2021, 16:10 23
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Фото з відкритих джерел
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Очільник української делегації в ТКГ Леонід Кравчук назвав країни, куди можна перенести переговори щодо Донбасу

Про це пише RegioNews з посиланням на "Суспільне".

Так, замість Білорусі він пропонує перенести переговори до нейтральної країни — Швейцарії або Фінляндії.

"Потрібно перейти до обрання майданчика для продовження розв'язання проблеми миру на Донбасі. На мою думку, це має бути нейтральна країна: скажімо, Швейцарія, може бути, Фінляндія", — сказав він.

Кравчук вважає, що під час обрання країни для переговорного майданчика варто враховувати пропозиції Росії, якщо такі будуть.

За його словами, перш за все має бути врахована позиція спецпредставниці голови ОБСЄ у ТКГ Хайді Грау, тому що саме ОБСЄ модерують засідання.

"Тому тут має бути спільна позиція на чолі з ОБСЄ, це такий має бути підхід, на мою думку. Але почути потрібно всіх, і Росію зокрема. Вона теж член Тристоронньої контактної групи, тому ми не можемо не почути позицію і пропозиції Росії", — підсумував очільник української делегації в ТКГ.

Нагадаємо, раніше Кравчук заявив, що Мінськ більше не може бути майданчиком для перемовин щодо вирішення ситуації на Донбасі.

Україна війна Мінськ ТКГ Леонід Кравчук

 
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