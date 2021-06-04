ТКГ перенесуть із Мінська, - Данілов

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Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов каже, що переговорний майданчик Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо врегулювання конфлікту на сході України з Мінська буде перенесено, нині питання обговорюється

Про це він заявив на брифінгу після засідання РНБО, передає RegioNews.

Чи будемо ми переносити з Мінська (майданчик для переговорів ТКГ - ред.) наші перемовини? Звичайно. І сьогодні таке питання стоїть. Чи є якийсь суд, до якого могла б звернутися з цього приводу Україна, і зобов'язати сторони переговорів це зробити? На превеликий жаль, в даному випадку такого суду немає, - сказав Данілов.

Як повідомлялося, у ТКГ розповіли, хто ухвалить рішення про перенесення засідань з Мінська. Рішення про перенесення засідань Тристоронньої контактної групи з Мінська буде розглядати нове керівництво ОБСЄ.

27 травня стало відомо, що у ТКГ шукатимуть заміну Мінську для переговорів щодо Донбасу. Глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявляє, що Мінськ більше не може бути майданчиком для перемовин щодо вирішення ситуації на Донбасі.