ТКГ перенесуть із Мінська, - Данілов
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов каже, що переговорний майданчик Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо врегулювання конфлікту на сході України з Мінська буде перенесено, нині питання обговорюється
Про це він заявив на брифінгу після засідання РНБО, передає RegioNews.
Чи будемо ми переносити з Мінська (майданчик для переговорів ТКГ - ред.) наші перемовини? Звичайно. І сьогодні таке питання стоїть. Чи є якийсь суд, до якого могла б звернутися з цього приводу Україна, і зобов'язати сторони переговорів це зробити? На превеликий жаль, в даному випадку такого суду немає, - сказав Данілов.
Як повідомлялося, у ТКГ розповіли, хто ухвалить рішення про перенесення засідань з Мінська. Рішення про перенесення засідань Тристоронньої контактної групи з Мінська буде розглядати нове керівництво ОБСЄ.
Раніше Кравчук назвав країни, у які можуть перенести засідання ТКГ.
27 травня стало відомо, що у ТКГ шукатимуть заміну Мінську для переговорів щодо Донбасу. Глава української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявляє, що Мінськ більше не може бути майданчиком для перемовин щодо вирішення ситуації на Донбасі.