Російська сторона зірвала консультації в політичній робочій групі ТКГ – Гармаш

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Про це повідомляє представник України в ТКГ Сергій Гармаш, передає RegioNews.

Представники РФ "втягнули" на засідання так звану представницю тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей України Майю Пирогову, засуджену в Україні за терористичну діяльність.

Сьогодні в політичній робгрупі ТКГ відбувся, так би мовити, дебют нового модератора від ОБСЄ Сільвії Берманн. Було підленько з боку представника Росії Дмитрівського, користуючись недосвідченістю людини, спровокувати її на оголошення неформальної консультації - формальним засіданням, - написав Гармаш.

За його словами, в офіційних засіданнях ТКГ українська сторона може бути представлена тільки в повному складі, з представниками ОРДЛО від України. Він уточнив, що "раз засідання оголошено офіційним - ми з Казанським сіли за стіл переговорів", і додав, що в Донецьку все-таки вирішили зірвати діалог і "втягнули", так би мовити, в студію Майю Пирогову, засуджену українським судом за терористичну діяльність.

Ми, як і попереджали, в такому випадку були змушені вийти з віртуальної "кімнати переговорів. Згодом вийшли і всі інші, - уточнив він.

Гармаш зазначив, що новий модератор від ОБСЄ "в особистому спілкуванні дуже приємна жінка".

Але на загальній неформальній сесії новий модератор заявила про збереження старих "практик". А саме:" не цікавитися статусом учасників робочої групи", - додав представник України.

Він звернув увагу, що в комплексі заходів прямо записано, що робочі групи "відображають склад ТКГ". На сьогодні, уточнив Гармаш, "люди з Донецька і Луганська"офіційно не представляють нікого з членів ТКГ".

По суті, це означає, що в процесі так і не з'явиться другої сторони конфлікту: Росія буде заявляти, що вона посередник, а її особи з Луганська і Донецька будуть продовжувати самопроголошувати себе "сторонами конфлікту", не маючи при цьому ніякої суб'єктності, - підкреслив він.

Гармаш резюмував, що "якщо немає другої сторони, то і конструктивний діалог неможливий", і висловив побоювання, що зміна модераторів може перетворитися на втрачений шанс почати реальний діалог про політичне врегулювання на Донбасі.

Як повідомляло 25 червня Міноборони, командування РФ збільшило кількість офіцерів окупаційної розвідки на Донбасі.